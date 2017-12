New York: explosion "d'origine inconnue" en plein Manhattan

Une personne a été arrêtée à New York après une explosion d'origine encore inconnue près de la gare routière de Manhattan, ont indiqué plusieurs médias locaux.

L'explosion est survenue à l'heure de pointe, peu avant 07h30 près de la gare routière de Manhattan, située non loin de Times Square près de la 42e rue et de la 8e Avenue à Manhattan. La police et les pompiers ont confirmé être sur place, mais sans autres détails pour l'instant. Selon plusieurs médias, l'explosion a été provoquée par une bombe artisanale.

Le suspect dans l'explosion de Manhattan a été arrêté a indiqué la police new-yorkaise, sans préciser pour l'instant la nature de l'explosion.

Les pompiers annoncent un premier bilan de quatre blessés. Le maire de la ville, lors d'une conférence de presse, a indiqué qu'il s'agissait d'"Une tentative d'attentat terroriste". Bill de Blasio a également précisé qu'il s'agissait d'un "incident isolé", "il n'y a pas d'autres menaces connues et spécifiques".

L'explosion a été déclenchée par un homme originaire de Brooklyn qui portait sur son corps "un engin explosif rudimentaire", a précisé le chef de la police, James O'Neill.