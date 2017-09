Mozambique: ils tuent un albinos de 17 ans et emportent son cerveau

Chaque année, dans toute l'Afrique, des albinos sont pourchassés, tués et amputés de leurs membres qui sont ensuite utilisés pour des rituels censés apporter richesse et chance. Un phénomène qui a pris une ampleur encore plus grande récemment dans le sud et l'est du continent, notamment en Tanzanie, au Malawi et au Mozambique, où les attaques se comptent par dizaines et n'épargnent pas les très jeunes enfants.

Selon l'ONU, plus de cent attaques contre des albinos ont été recensées au Mozambique depuis 2014. L'essentiel des attaques ont lieu dans la moitié nord du pays, dans des régions limitrophes du Malawi et de la Tanzanie.

L'albinisme se traduit par une absence de pigmentation dans la peau, le système pileux et l'iris des yeux.