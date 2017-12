Mort de Johnny Hallyday: l'adieu des médias américains à "l'Elvis français"

Pour le New York Times, Johnny Hallyday, la "réponse française à Elvis Presley", "donnait plus à ses fans qu'un simple recyclage" du style du premier des rockeurs. Le quotidien rappelle ses frasques, les émeutes lors des concerts, et sa vie amoureuse tumultueuse, avant de revenir plus en détails sur sa vie. Evoquant les dernières décennies de celle-ci, l'article note que Johnny Hallyday n'avait jamais pris sa retraite.

"Comme une star de l'opéra, il a enchaîné les tournées d'adieu", écrit le quotidien.

