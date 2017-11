Meurtre d'une joggeuse: les confessions d'un routier roumain

Catalin C. est également soupçonné d'avoir violé et tué en janvier 2014 en Autriche Lucile Klobut, une jeune étudiante Française de 20 ans originaire de la région lyonnaise. Elle avait été retrouvée morte le 12 janvier 2014 au matin sur les bords de la rivière Inn à Kufstein, au Tyrol autrichien, victime de plusieurs violents coups à la tête.

La police et le parquet autrichiens avaient annoncé en janvier que les deux meurtres étaient liés par un mode opératoire identique et par les mêmes traces d'ADN relevées sur les lieux de ces deux crimes, pourtant commis à environ 400 km de distance. Catalin C. ne pourra être déféré devant la justice autrichienne qu'une fois le verdict rendu par le tribunal de Fribourg, probablement fin décembre, a indiqué un porte-parole de la juridiction à l'agence de presse allemande DPA.