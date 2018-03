Meurtre de Kim Wall: Peter Madsen, portrait d'un ingénieur en tueur sadique

Son demi-frère Benny Langkjaer Egesø l'assure: Peter Madsen est "étrange", et sa différence lui porte préjudice, mais il est aussi "très ouvert et affable" à qui sait se montrer curieux de lui, à mille lieues d'un homme capable des crimes dont on l'accuse. La justice danoise l'accuse pourtant d'avoir torturé la jeune femme avant de découper son cadavre pour s'en débarrasser.

Mutilations ante mortem, coups suivis de mort (peut-être par étouffement ou strangulation), puis découpe et lestage méthodiques du corps jeté dans les eaux séparant le Danemark de la Suède: les circonstances du meurtre - il soutient que Kim Wall est morte accidentellement - sont particulièrement sordides.

Des témoins, dont plusieurs ex-liaisons, décrivent un homme nourrissant de multiples perversions sexuelles, adepte de scénarios sado-masochistes, pratiquant des simulacres d'étranglement. L'étude du disque dur saisi dans son atelier - il nie qu'il s'agit du sien - a révélé des vidéos de femmes - apparemment réelles selon l'accusation - violées, assassinées, brûlées.

Une "malédiction": voilà ce qui pèserait sur le Nautilus. "Cette malédiction, c'est moi. Il n'y aura jamais de sérénité sur le Nautilus tant que j'existerai", disait-il en 2015 à ses collaborateurs avec qui il avait construit son sous-marin avant de se brouiller avec eux.