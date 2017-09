Mariés depuis 75 ans, Irma et Harvey regrettent de porter les mêmes noms que des ouragans dévastateurs

Jamais ils n’auraient cru cela possible. Irma, 93 ans, et Harvey, 104 ans, sont horrifiés de voir que leurs prénoms sont désormais associés à la mort et à la destruction. Dans un portrait que leur consacre le New York Times, le couple s’interroge sur le choix de ces noms.

"Je ne sais pas comment ils ont fait cela, pour avoir un Harvey et une Irma. Je ne sais pas comment ça marche", demande la nonagénaire.