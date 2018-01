Mariés depuis 67 ans, ils meurent à quelques minutes d’intervalle

Arthur et Dorothy laissent ainsi derrière eux deux enfants, quatre petits-enfants, six arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Ces derniers ont en mémoire un couple aimant et aimé de tous. "C’étaient des gens adorables. Tout le monde dans la région les connaissait", regrette leur petite fille.

Arthur et Dorothy Harding s’étaient mariés en 1950. Lui a longtemps été commercial pour une entreprise textile. Il a continué de travailler dans un magasin de bric-à-brac après sa retraite. Son épouse a été employée dans une usine puis s’est occupée de personnes âgées.

Jusqu’à il y a 10 semaines, le couple a toujours vécu de façon indépendante. Puis Dorothy, souffrant de problèmes cardiaques, a dû entrer dans une maison de retraite pour être sous surveillance. Rapidement rejointe par son époux, qui souffrait d’une maladie pulmonaire chronique, ils ont pu célébrer leur dernier Noël ensemble. Après être tombés tous les deux malades, ils ont été hospitalisés au début de l’année.