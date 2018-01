Maison de l'horreur aux Etats-Unis: qui sont David et Louise Turpin, les parents des 13 enfants séquestrés?

David Turpin et son épouse Louise, âgés respectivement de 57 et 49 ans, ont été incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants ce lundi 15 janvier. Ils sont accusés d'avoir enfermé et affamé leurs treize enfants dans leur maison située à Perris en Californie. Une caution de neuf millions de dollars chacun a été fixée pour leur éventuelle remise en liberté.

Si le couple n'a pas expliqué pourquoi plusieurs de leurs enfants ont été retrouvés enchaînés à leur lit dans le noir et dans une odeur pestilentielle, les premiers éléments de l'enquête permettent d'établir un portrait des époux.

