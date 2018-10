L'ouragan Michael, "monstrueux", a dévasté le nord-ouest de la Floride

Avec des vents d'une violence inouïe, provoquant destructions et inondations, l'ouragan Michael a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride et poursuivait mercredi soir sa course dévastatrice vers la Géorgie, faisant au moins une victime.

Les responsables du comté de Gadsden en Floride, à plusieurs kilomètres des côtes, ont signalé à l'AFP "un mort lié à l'ouragan", la première victime de ce cyclone. Sur le littoral, à Panama City, les déplacements étaient extrêmement difficiles --à cause des nombreux arbres arrachés et des débris jonchant les chaussées-- et les dégâts très importants.



"On a bien entendu le bruit effrayant des vents, comme un gros monstre à la télévision", a témoigné Loren Beltran, depuis cette ville balnéaire où elle avait trouvé refuge dans la maison de son compagnon. La demeure a été ravagée par l'ouragan qui a touché terre près de cette à 17H30 GMT avec des vents soufflant à 250 km/h.

Situé dans cette ville de 35.000 habitants, l'hôtel des envoyés spéciaux de l'AFP a été légèrement endommagé par les rafales de vent. Des images postées sur les réseaux sociaux montraient une partie de Mexico Beach, à une trentaine de kilomètres, sous plusieurs mètres d'eau avec des maisons immergées jusqu'au toit, parfois partiellement arraché. Des photos des habitants de villes environnantes montraient des bâtiments éventrés ou réduits à un tas de planches entremêlées, tel un jeu de mikado.



Cet ouragan dévastateur est le plus puissant à toucher terre sur la partie continentale des Etats-Unis depuis l'ouragan Andrew en 1992.

"La nation entière et le monde ont vu cet ouragan monstrueux dévaster notre côte du golfe et Panhandle", a déclaré le gouverneur de la Floride Rick Scott au cours d'une conférence de presse en fin d'après-midi."Je me rendrai très très rapidement en Floride", a déclaré Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie mercredi soir. "Je leur souhaite le meilleur", a indiqué le président américain.