Londres: une voiture percute les grilles du Parlement britannique et fait plusieurs blessés

Une voiture a foncé mardi matin contre les barrières de sécurité devant le Parlement à Londres, faisant plusieurs blessés, une attaque prise en charge par la police anti-terroriste. Le conducteur du véhicule a été sorti du véhicule par la police et arrêté.

"Même si nous gardons l'esprit ouvert, le commandement anti-terroriste de la (police métropolitaine) dirige l'enquête sur l'incident de Westminster", a tweetté la police britannique.

Auparavant elle avait indiqué qu'"à 07h37 aujourd'hui (06h37 GMT), une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés". La police a ensuite précisé que la vie des blessés n'étaient pas en danger.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers lourdement armés entourant le véhicule gris dont le conducteur a ensuite été sorti et emmené, menotté. Sur d'autres, on voit la police retenant l'homme, habillé d'un jean et d'une veste noire.

Une dizaine de voitures de police et au moins trois ambulances étaient stationnées près du Parlement, de même que des artificiers et des chiens policiers. La station de métro a été fermée.