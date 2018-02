Londres: un octogénaire met en fuite cinq agresseurs armés

Le premier agresseur s'approche en lui criant: "alors, c'est toi que nous allons dépouiller". Calmement, John lui rétorque "non, pas du tout", et met rapidement le jeune homme sur le carreau par un coup savamment porté sur la nuque.

Le second se présente armé d'un couteau. John n'en démord pas et continue à se battre, une bravoure qui lui vaudra quelques blessures au niveau des mains. Certainement impressionnés par la témérité de l'octogénaire, les cinq malfaiteurs ne demandent pas leur reste et quittent finalement les lieux.

"J'ai reçu une balle dans la jambe, j'ai été mordu par un serpent vénéneux, j'ai frôlé la mort tant de fois que je n'en ai plus peur" a-t-il expliqué au journal Evening Standard.