Liaison amoureuse et SMS anti-Trump: un enquêteur du FBI écarté du dossier russe

Un des agents les plus expérimentés du FBI, soupçonné d'avoir écrit des messages critiquant Donald Trump, a été écarté de l'enquête sensible sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine, a déclaré samedi le bureau du procureur spécial chargé de l'affaire russe.

Chef adjoint du contre-espionnage au sein de la police fédérale, Peter Strzok était jusqu'à cet été en première ligne dans l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence de la Russie et des soupçons d'entente entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et le Kremlin, selon le Washington Post et le New York Times.

"Immédiatement après avoir appris ces accusations, le bureau du procureur spécial a écarté Peter Strzok de l'enquête", a confirmé à l'AFP un porte-parole des services de Robert Mueller, Peter Carr.