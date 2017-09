L'étrange vidéo contre Hillary Clinton partagée par Donald Trump

Un peu plus tôt dans la matinée, le milliardaire a écrit un message sur le réseau social pour annoncer qu'il s'était entretenu avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In. "Je lui ai demandé comment va Rocket Man" (l'homme-fusée), a-t-il tweeté, en faisant une référence moqueuse à Kim Jong-Un et au programme balistique de la Corée du Nord.

Dans sa série de retweets, le président américain a également relayé une carte électorale des Etats-Unis, totalement recouverte de rouge, la couleur des républicains. "Continuez comme ça les gauchos, et ça sera comme ça en 2020", date de la prochaine élection américaine, est-il marqué sur la légende qui accompagne la carte.

Donald Trump a également retweeté une image d'un train avec une casquette géante "Make America Great Again" posée sur la locomotive, et une autre de lui portant des produits américains (charbon, voitures, ordinateurs et cookies Oreo) sur l'océan. Enfin, il a relayé un article de Bloomberg, datant du mois d'août, intitulé: "Combien rapporte Donald Tump à Twitter? 2 milliards de dollars selon un analyste". Sur son compte personnel, le président dispose de plus de 38 millions d'abonnés.

