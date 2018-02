Les "grid girls" ne seront plus présentes au départ des grands prix de Formule 1

Elles faisaient partie du paysage de la Formule 1: les"grid girls", ces jeunes femmes censées indiquer l'emplacement aux participants ne seront désormais plus présentes sur la ligne de départ des Grands Prix. C'est Liberty Media, nouveau propriétaire de la franchise F1, qui en a fait l'annonce explique le site France TV Info: "Nous ne pensons pas que cette tradition soit appropriée ou en accord avec la F1 et ses fans."

Il faut dire que leur rôle n'était pas des plus avantageux. Immobiles devant les monoplaces, elles étaient chargées de tenir un parapluie afin de protéger le pilote des intempéries et un panneau indiquant le numéro de l'emplacement. Un emploi qui "ne correspond pas aux valeurs défendues par notre marque et est clairement en contradiction avec les normes sociétales actuelles" complète Liberty Media.

Si le chemin semble encore long, il semble que certains sports soient bien décidés à faire leur révolution et ainsi mettre fin à des "traditions" qui semblent dégradantes. Il y a quelques mois, les organisateurs du Tour d'Espagne cycliste avaient annoncé que les hôtesses, présentes sur le podium afin de faire la bise au vainqueur du jour, ne seraient également plus présentes à partir de 2018.

