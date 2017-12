"Les attraper par la chatte": l'ex-animateur de NBC Billy Bush confirme les propos sexistes de Donald Trump en 2005

"Il l'a dit", écrit Billy Bush dans sa tribune sur les propos de Donald Trump qui s'était vanté de pouvoir séduire les femmes qu'il voulait et les "attraper par la chatte". "Et nous avons ri tout du long, sans douter une seconde qu'il s'agissait d'un baratin de la part du provocateur le plus connu d'Amérique".

Pour expliquer son manque de réaction, Billy Bush souligne que les sept autres personnes présentes à bord du bus où la conversation avait été captée ont toutes estimé qu'il s'agissait simplement d'"un numéro vulgaire". Trump était à l'époque devenu une star de NBC avec l'émission "The Apprentice". Mais "nous en savons plus maintenant", ajoute-t-il en se référant aux femmes qui avaient ensuite accusé Donald Trump d'avances sexuelles non souhaitées.

Malgré le scandale provoqué par la diffusion de cet enregistrement, Trump a remporté l'élection présidentielle. Depuis est survenue l'affaire Weinstein et la multiplication actuelle des révélations d'affaires de comportements déplacés, d'agressions sexuelles, de harcèlement ou de viol. Donald Trump avait rejeté les allégations d'agressions sexuelles et s'était excusé en octobre 2016 pour ses propos de 2005: "je l'ai dit, j'avais tort et je m'excuse", avait déclaré le candidat républicain dans un message vidéo publié sur sa page Facebook.