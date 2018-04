Le tueur en série d'homosexuels cachait le reste de ses victimes dans des bacs à fleurs

"Ce sont les restes de personnes qui ont été démembrées", a souligné le responsable de l'enquête. "Ils sont à des stades différents de décomposition (...) et la reconstitution et l'identification de ces restes a été longue et très difficile".

Le mois dernier, la police a diffusé une photo post-mortem d'une huitième victime présumée afin d'obtenir l'aide de la population pour son identification.

Barbu et les cheveux noirs, l'homme porte des cicatrices au visage et semble avoir une cinquantaine d'années.

La police n'a pas précisé la provenance de cette photo, considérée comme un "élément clé à charge", mais des clichés d'autres victimes avaient été retrouvés dans l'ordinateur du tueur en série présumé.

La police a reçu des dizaines d'appels concernant l'identité possible de cet homme et étudie actuellement 22 pistes, a précisé Hank Idsinga. Vingt enquêteurs travaillent sur ce dossier.

Les fouilles de ces jardins où des restes humains auraient pu être enterrés vont reprendre en mai avec le retour du printemps et le dégel des sols, a indiqué M. Idsinga.

C'est en voyant un jeune homme pénétrer dans l'appartement du suspect que la police a décidé le 18 janvier de procéder immédiatement à son arrestation. Le jeune homme avait été retrouvé ligoté sur le lit de la chambre de McArthur.

Le tueur en série doit à nouveau comparaître le 25 avril au tribunal.