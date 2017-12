Le tigre de Tasmanie était condamné bien avant l'arrivée de l'homme

Les chercheurs ont aussi découvert que l'animal était plus proche génétiquement du diable de Tasmanie, un autre marsupial australien, que du dingo, genre de chien sauvage avec lequel il partage néanmoins de nombreuses caractéristiques physiques.

Ces similarités sont l'un des meilleurs exemples "d'évolution convergente" d'animaux qui en viennent à se ressembler en s'adaptant au même environnement, relèvent les scientifiques. Dans le cas du tigre et du dingo, qui ont partagé pour la dernière fois des ancêtres communs il y a environ 160 millions d'années, leur tête et leur corps se sont développés de façon similaire à cause de leurs techniques de chasseurs et de mangeurs de viande.

"Nous avons découvert que ce ne sont pas les gènes eux-mêmes qui ont produit la même forme crânienne et corporelle mais l'environnement qui 'allume et éteint' des gènes au cours du développement", poursuit M. Pask. "Cela ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre l'évolution. Nous pouvons explorer ces régions du génome pour comprendre comment deux espèces peuvent converger vers la même apparence, comprendre comment marche l'évolution".