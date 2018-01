Le suicide de "Dolly", adolescente harcelée et visage d'une publicité, émeut l'Australie

L'adolescente originaire du nord de l'Australie était victime de harcèlement en ligne. Pour que sa fille n'ait pas "vécu pour rien", comme l'explique son père, Tick Everett, dans un texte publié dimanche sur Facebook, sa famille entend sensibiliser le public au harcèlement et aux maltraitances. "Stoppons les petits tyrans où qu'ils soient, mais surtout chez nos enfants", écrit-il. Pour l'heure, la famille a cependant demandé du temps pour pleurer "la plus douce, la plus attentive et la plus belle des âmes", comme est décrite l'adolescente dans un communiqué cité par ABC News