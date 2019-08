Le "Spiderman français" déploie une banderole de la paix en haut d'un gratte-ciel à Hong Kong

On ne sait pas s'il sera entendu, mais il aura été vu. Alain Robert, surnommé le "Spiderman français" de par son habileté à escalader des gratte-ciels, a encore réalisé un exploit physique pour déployer une banderole symbolique. Du haut de ses 57 ans, il est monté sur le Cheung Kong Center, en plein cœur du quartier financier de Hong Kong. Une immeuble atteignant la hauteur vertigineuse de 68 étages. Ce qui représente 283 mètres. Et bien que le bâtiment possède 30 ascenseurs, c'est bien à la force de ses bras et ses jambes qu'Alain Robert a gravi la façade, afin d'y déployer une banderole représentant le drapeau chinois et celui d'Hong Kong, avec en-dessous une poignée de main.

Un appel à la paix spectaculaire, au milieu d'une semaine marquée par de nouveaux troubles et des affrontements toujours aussi violents entre les forces de l'ordre et des manifestants pro-démocratie, qui réclament la fin de l'ingérence du gouvernement chinois.