Le rêve brisé de deux femmes qui voulaient se dire "oui" 25 fois

Le couple est "très, très fier" d'avoir pu "toucher une audience aussi large", bien au-delà de ses espérances. Et Fleur a promis à Julian lors de leur dernière conversation "lucide" d'écrire un livre et d'ainsi poursuivre leur "Projet 22" - nombre auquel se sont ajoutés entre-temps l'Allemagne, Malte et l'Australie.

Une page a été ouverte sur le site du projet pour soutenir le couple dont l'assurance ne couvre pas les soins palliatifs. "Non seulement elle perd l'amour de sa vie, mais elle devra faire face à d'énormes factures quand Julian ne sera plus là", confie Bart, un ami.

"Elle va me manquer terriblement", ajoute Fleur, qui gardera ancré en elle le fait "que l'amour et l'optimisme changent la donne". "Et que j'ai eu de la chance d'avoir trouvé une femme avec qui je voulais me marier 25 fois."