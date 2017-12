Le Nobel de la paix remis aux antinucléaires sur fond de crise nord-coréenne

Dans un signe de défiance apparent, les puissances nucléaires occidentales (États-Unis, France, Grande-Bretagne) ont, contrairement à l'usage, décidé de ne pas envoyer leur ambassadeur à la cérémonie mais des diplomates de second rang. Pour elles, l'arme atomique est un outil dissuasif qui permet d'éviter les conflits et dont il n'est pas question de se défaire tant que d'autres pays cherchent à s'en doter.

Mais Mme Reiss-Andersen a fait valoir les risques liés à d'éventuels "dirigeants irresponsables", à "des erreurs techniques ou humaines", à des sabotages "par des hackers au nom d'États hostiles, de terroristes ou d'extrémistes". "Les armes nucléaires sont si dangereuses que la seule mesure responsable est d'oeuvrer à leur démantèlement et leur destruction", a-t-elle dit.

Rescapée d'Hiroshima, Setsuko Thurlow, a reçu le Nobel au nom d'ICAN conjointement avec Mme Fihn. Devant le roi de Norvège et la Première ministre Erna Solberg, elle a relaté les horreurs glaçantes qu'elle a vues après le premier bombardement atomique de l'Histoire le 6 août 1945 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle a raconté les morts omniprésents, les faibles appels à l'aide des mourants, les survivants formant "une procession de fantômes", les membres en lambeaux, les yeux énucléés ou encore les intestins sortant des estomacs béants. "C'était l'enfer sur Terre", a confié cette femme de 85 ans.

Bien que la quantité d'ogives nucléaires sur la planète ait fondu depuis la fin de la Guerre froide, leur nombre reste estimé à 15.000 et de plus en plus de pays en détiennent. "Neuf nations menacent encore d'incinérer des villes entières, de détruire la vie sur Terre, de rendre notre beau monde inhabitable pour les futures générations", a déploré Mme Thurlow. "Les armes nucléaires ne sont pas un mal nécessaire, elles sont le mal ultime", a-t-elle lancé.

Les autres prix Nobel (littérature, physique, chimie, médecine et économie) seront remis à 16H30 à Stockholm. Ils consistent en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises (environ 905.000 euros).