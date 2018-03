Le lion Cecil "a certainement beaucoup souffert" avant de mourir, selon une nouvelle étude

Sa mort avait ému le monde entier. En 2015, Cecil, un lion âgé de 12 ans qui faisait la fierté de la réserve du parc national Hwange, au Zimbabwe, était pisté, tué puis dépecé par un certain Walter James Palmer. Le riche dentiste américain avait monnayé la mort du félin contre quelque 50.000 dollars, au mépris du fait que le mâle était une célébrité nationale, protégée et suivie depuis plusieurs années par des chercheurs de l'université d'Oxford.

Trois ans après les faits, Andrew Loveridge, chercheur spécialiste des félins auprès de la célèbre université britannique, nous en dit plus sur les dernières heures de vie du majestueux félin. Dans des extraits de son livre Lion Hearted: The Life and Death of Cecil and the Future of Africa's Iconic Cats publiés cette semaine par National Geographic, le biologiste affirme que Cecil n'est "certainement pas mort sur le coup et a certainement beaucoup souffert".