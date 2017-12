Le djihadiste français Thomas Barnouin arrêté en Syrie par les Kurdes

Quel sort sera réservé à Thomas Barnouin? L'Albigeois est visé par un mandat de recherche délivré par la justice française.

Selon le gouvernement français, environ 1.700 Français sont partis rejoindre les zones djihadistes irako-syriennes à partir de 2014. Sur ce total, au moins 278 sont morts et 302 sont revenus en France (244 adultes et 58 mineurs).

Les autres ont été soit capturés par les forces qui combattent l'EI en Syrie et en Irak, soit tués dans les combats, soit ont fui vers les derniers territoires tenus par l'EI ou d'autres foyers djihadistes (Libye notamment).

D'après les services de renseignement français, "quelques dizaines" d'adultes français, des combattants ou leurs épouses, se trouvent actuellement dans des camps ou des prisons en Irak ou en Syrie.

Depuis les attentats de novembre 2015, en partie perpétrés par des Français de retour de Syrie, les "revenants" du djihad sont la hantise des autorités.

Le cas des femmes accompagnées de leurs enfants est le plus épineux, et Emmanuel Macron avait indiqué en novembre que leur sort serait examiné au "cas par cas".

Ainsi trois enfants, âgés de 3 à 8 ans, d'un couple de Français partis en Irak rejoindre l'EI viennent d'être rapatriés, mais leur mère et son plus jeune enfant de moins d'un an sont restés sur place, selon ses avocats.

"Ce retour est le fruit du dialogue qui s'est intensifié ces derniers mois avec le Quai d'Orsay et la Croix-Rouge", ont déclaré mercredi à l'AFP Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth, confirmant une information de France Inter.