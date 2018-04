Le billet de 10 francs suisses désigné le plus beau du monde

Mais tous ces concurrents n'ont pas eu les faveurs d'un jury qui a été finalement plus séduit par la finesse des mains de chef d'orchestre, le tunnel ferroviaire et le mécanisme d'horlogerie dessinés sur le 10 francs suisses et qui, selon la Banque nationale helvétique, sont des éléments dépeignant "le sens de l'organisation" du pays.

Le 10 francs suisses est tout simplement "splendide", conclut l'IBNS, dans son communiqué sur la compétition, où il s'enthousiasme également sur le fait que le billet intègre "le dernier cri des standards de sécurité technologique".