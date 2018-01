Planté au milieu de la place de Venise, cet arbre d'apparence miséreuse si on le compare à ses congénères majestueux ornant les places du Vatican ou de Milan s'est néanmoins peu à peu constitué une foule de supporters, qui l'ont même doté de son propre compte Twitter.

"On dit que qu'on veut me mettre dans un musée. Déménagez Le Caravage", a commenté malicieusement l'arbre sur le réseau social. Des messages d'encouragement ont été suspendus sur l'arbre par ses fans, certains en faisant même le "9ème roi de Rome, après (Francesco) Toti", le footballeur le plus célèbre de la ville.

Au cas où son projet de retraite au musée n'aboutirait pas, le conseil municipal envisage de le transformer en maison de bois pour abriter les mères allaitant leur bébé ou alors en milliers de crayons pour les écoles municipales, selon la presse.