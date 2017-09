La terrible bataille judiciaire autour de ce selfie d'un singe est enfin terminée

S'en est suivie une bataille judiciaire qui a ruiné le photographe freelance qui n'a pas compris pourquoi on l'attaquait alors qu'il avait passé des jours à tenter d'approcher et de se faire accepter par ce groupe de singes, qu'il estime avoir mis en lumière grâce à son travail. Car cette espèce est en voie de disparition.

La PETA a donc représenté le singe mâle nommé "Naruto" au tribunal, mais la situation était bloquée car David Slater est persuadé que l'animal qui avait pris le selfie était une femelle.

La bataille judiciaire pour définir qui en détenait le copyright s'est donc terminée lundi quand les deux parties sont enfin parvenues à trouver un accord. David Slater a concédé qu'il offrirait 25% des revenus futurs de cette photo à une association de défense de cette espèce en Indonésie.

Un communiqué commun souligne que "PETA et David Slater sont d'accord pour dire que ce cas soulèvent des questions importantes sur des sujets de pointe comme l'extension des droits des animaux non humains, un but que tous deux soutiennent et ils vont poursuivre dans leur travail respectif à tenter d'arriver à ce but". La fin d'une histoire rocambolesque.