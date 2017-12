La propriétaire du bar s'enfuit avec l'argent de ses clients

A Vlekkem, en Belgique, les clients du café Herleving sont sous le choc. La patronne de l'établissement, à qui ils avaient confié leurs finances dans une caisse d'épargne, a pris la poudre d'escampette. Son butin est estimé à 20.000 euros.

"La semaine passée, le café est tout d'un coup resté fermé le jour du versement annuel à cause de circonstances imprévues. Le dîner prévu, pour lequel nous avions déjà payé 45 euros, n'a pas eu lieu", a expliqué une des victimes, Roger Romelart, à un quotidien local cité par le site 7 sur 7.



Roger Romelart a perdu 1500 euros. Une autre victime 2000 et une troisième 1.200. "Et je ne sais pas si je reverrai un jour cet argent", a déclaré ce dernier. "Cela fait 40 ans que je participe à cette caisse d'épargne et je n'avais jamais rencontré le moindre problème. C'est scandaleux ce qui arrive!"

Les victimes sont dépités: "J'avais une confiance aveugle en elle malheureusement. Pendant tout ce temps, elle m'a trompé et m'a volé, comme d'autres", conclut l'une des victimes.