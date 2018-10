La Floride se prépare à l'arrivée de l'"extrêmement dangereux" ouragan Michael

Avec des vents de 220 km/h, l'ouragan Michael, décrit comme "extrêmement dangereux", s'apprêtait à frapper mercredi les côtes de Floride, Etat placé en état d'urgence, où des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer.

L'ouragan, passé mercredi matin en catégorie 4 sur une échelle de 5, pourrait encore se renforcer, selon le Centre national des ouragans (NHC), alors qu'il se dirige vers les côtes de la Floride (sud-est des Etats-Unis) sur le Golfe du Mexique et doit toucher terre dans la journée.



"C'est un événement potentiellement meurtrier pour des parties du nord-est de la côte du Golfe du Mexique", a prévenu cet organisme. Alors que des précipitations ont commencé à toucher la côte, le niveau de la mer pourrait monter de 4 mètres par endroits, selon cette source.

Quelque 375.000 personnes dans plus de 20 comtés de l'Etat de Floride ont reçu l'ordre ou se sont vu conseiller d'évacuer, selon les médias.



Les services météorologiques de Tallahassee, capitale de la Floride, ont appelé la population à se plier aux ordres d'évacuation.

"L'ouragan Michael est un événement sans précédent, il ne peut être comparé à aucun de ceux que nous avons connus. Ne mettez pas votre vie en danger, partez MAINTENANT si on vous a demandé de le faire", ont exhorté les services météo.



L'ouragan, qui doit s'accompagner de fortes précipitations, devait toucher terre le long de la "Panhandle" en Floride, le long du Golfe du Mexique, avant de traverser le sud-est des Etats-Unis pendant une journée en direction de l'Atlantique.

Michael pourrait être "la tempête la plus dévastatrice ayant touché la Floride depuis des décennies", avait déclaré mardi Rick Scott, gouverneur républicain de la Floride. Ce "sera la plus puissante en plus de cent ans" dans certaines régions, ont prévenu les services d'urgence de l'Etat sur Twitter mardi soir.



"C'est votre dernière chance de vous préparer à cette tempête monstrueuse et meurtrière" potentiellement, a insisté M. Scott, précisant que 2.500 soldats de la Garde nationale étaient mobilisés. "N'oubliez pas qu'on peut reconstruire votre maison, mais pas vous ramener à la vie".