JO d'hiver: l'équipe norvégienne commande 15 000 oeufs par erreur

Ils avaient tous leurs oeufs dans le même camion, et bien plus. Les chefs chargés de nourrir la délégation norvégienne aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, ont récemment commandé des oeufs. Ils en voulaient 1500 et se sont retrouvés avec... 15 000.

Ils ont beau avoir 109 athlètes à nourrir, les chefs se sont retrouvés un peu débordés face à une telle livraison. Le camion était "à moitié rempli d'oeufs", et le déchargement "semblait interminable", a témoigné le chef Stale Johansen à l'Aftenposten, rapporte le Guardian.