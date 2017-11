Japon: une femme soupçonnée d'avoir coulé quatre bébés dans du béton

Les enquêteurs cherchent encore à déterminer si elle a tué les bébés à leur naissance ou s'ils étaient morts-nés, selon les médias locaux. Les raisons qui l'ont poussée à se présenter d'elle-même à la police lundi soir, deux décennies après les faits, restaient pour le moment inconnues.

Le Japon a été choqué il y a trois semaines par la découverte de neuf corps humains dépecés, dans un appartement de la grande banlieue de Tokyo. Takahiro Shiraishi, 27 ans, est soupçonné d'avoir attiré via Twitter les victimes, âgées de 15 à 26 ans et qui avaient pour la plupart des envies suicidaires, et de les avoir ensuite tuées, décapitées et découpées. Il a avoué être l'auteur des neuf meurtres et a été mis en examen lundi pour l'un d'entre eux.