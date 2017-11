Japon: la compagnie de chemin de fer présente ses excuses pour un retard de... 20 secondes!

Au Japon, on ne plaisante pas avec les horaires ferroviaires.

Ce mardi, la Metropolitan Intercity Railway Company qui est en charge du Tsukuba Express, un train reliant différents quartiers de Tokyo, a présenté ses excuses après qu'une rame a quitté la station Minami Nagareyama à 9h44 et 20 secondes au lieu de 9h44 et 40 secondes.

Dans un communiqué repris par le Parisien, il est indiqué que "l’équipage n’a pas vérifié correctement l’heure de départ", d'où cette courte avance. En revanche, aucun voyageur ne semble avoir été plus importuné que cela par ces vingt secondes de battement.