Ivre, il parcourt trois pays scandinaves en taxi et refuse de payer la note

Après un réveillon de Nouvel an bien arrosé, le plus dur est de rentrer chez soi. C'est encore plus compliqué quand vous faites la fête dans un autre pays. Un Norvégien a choisi une solution peu économique, mais pratique: le taxi. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a embarqué à Copenhague, au Danemark, pour rentrer chez lui à Oslo, en Norvège. En passant par la Suède, le conducteur a parcouru environ 600 km.

Une fois devant chez lui, le passager, un quarantenaire, s'est retrouvé avec une note salée à payer: 18 000 couronnes norvégiennes, soit environ 1840 euros. Plutôt que de la régler, il a tout simplement disparu dans son appartement... et s'est mis au lit. Il a fallu que le chauffeur de taxi danois appelle la police vers 1 heure du matin pour qu'elle aille le réveiller. Il a alors accepté de régler la course. Le taxi était d'autant plus agacé que la batterie de son véhicule était à plat. Une dépanneuse a dû l'assister.