Italie: un couple et leur fils meurent en tombant dans le cratère d’un volcan

Selon la presse italienne, l'enfant a franchi en premier les barrières et est tombé. Le père, puis la mère, ont tenté d'aller lui porter secours. Le trou était peu profond et il est possible qu'ils aient tous trois été asphyxiés par des émanations de gaz.

Le petit frère de 7 ans, resté derrière les barrières, est indemne mais sous le choc.

Les Champs Phlégréens sont une vaste zone éruptive composée d'une trentaine de cratères de cendres, de soufre, de boues, parsemés de fumerolles, dont la possible éruption inquiète les scientifiques.