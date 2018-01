Islande: refusé de deux avions car il portait tous ses vêtements sur lui

Une vidéo publiée sur Twitter par Ryan Carney Williams, de son vrai nom, le montre couvert de plusieurs couches de vêtements à l'aéroport international de Keflavík. Il assure que la sécurité puis la police ont été appelées sans raison, alors qu'on lui refusait d'embarquer dans le vol qu'il avait réservé. "Quand la sécurité est arrivée, j'ai commencé à filmer, et les agents ont essayé de faire tomber le téléphone de mes mains", a expliqué l'artiste au Telegraph. Au lieu de prendre l'avion, il s'est retrouvé au commissariat.

Jeudi, il n'a pas eu plus de chance. Au moment d'embarquer dans son vol de secours, réservé chez EasyJet, il s'en est vu refuser l'accès à cause... de son comportement de la veille, dont la compagnie avait été informée. Ryan Hawaii a finalement pu rentrer chez lui grâce à une compagnie norvégienne. British Airways et EasyJet l'ont depuis remboursé. Le Britannique estime qu'il a été traité ainsi en raison de préjugés liés à sa couleur de peau et à ses dreadlocks.