Irlande: un couple au bord de la rupture accepte de faire chambre et salle de bains à part

Peut-on vivre séparés sous le même toit? Après près de 40 ans de mariage, un couple irlandais est au bord de la rupture, si bien que leur cas s'est retrouvé devant un tribunal chargé des affaires familiales, à Ennis dans l'ouest du pays. La femme, qui accuse son mari de l'insulter depuis 10 ans et même de l'avoir violentée, souhaitait obtenir une protection légale dite "de sécurité" contre ces abus.

Selon ses déclarations à la cour, son mari lui a donné un coup de coude au visage en décembre dernier. "Pourquoi devrais-je supporter ce qu'il me fait subir?", a-t-elle lancé, rapporte l'Irish Sun. Malgré ses souffrances, elle n'est pas allée au bout de sa demande et a dit oui à un accord territorial: chacun dans sa chambre, et chacun dans sa salle de bains.

Les époux sont en effet sommés par la justice de ne pas entrer dans les pièces désignées comme réservées à l'un ou à l'autre. Chacun a donc sa chambre et sa salle de bains. Habitant dans un logement social, ils ne peuvent pas simplement régler la question en déménageant et sont "bloqués" dans cette maison, a fait valoir l'avocate de l'épouse. Faute de mieux, ils ont dit oui aux pièces sanctuarisées. Les abus dénoncés par l'épouse vont-ils prendre fin pour autant? Devant la cour, son mari a présenté ses excuses. Mais entre dire et faire...