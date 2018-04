Des braconniers indonésiens arrêtés pour avoir tué et mangé des ours malais

Les quatre suspects, qui habitent l'île de Sumatra, ont été inculpés conformément à la législation sur la protection de l'environnement. Ils risquent cinq ans de prison et 100 millions de roupies d'amende (5.800 euros).

Les ours malais sont les plus petits des ours et sont considérés comme espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). On les trouve dans les forêts tropicales et les marais d'Asie du Sud-Est. Leur population décroit en Indonésie à cause de la déforestation rapide qui provoque la perte de leur habitat.

