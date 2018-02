Inde: la famille de son mari lui vole un rein pour compenser l'absence de dot

Comment cela a-t-il pu arriver sans qu'elle ne s'en rende compte? L'épouse a vite fait le lien avec une visite un brin suspecte dans un établissement privé de Calcutta, il y a environ deux ans. A l'époque, elle se plaignait de douleurs à l'estomac et soupçonnait une appendicite. Son mari, Biswajit Sarkar, l'a alors emmenée à l'hôpital, mais l'opération n'a pas atténué ses douleurs au contraire.

De plus, le mari lui a intimé de ne rien dire sur l'opération. Et s'il y avait un lien avec son rein disparu? Pour en avoir le coeur net, l'Indienne a porté plainte contre son mari, et le frère et la mère de celui-ci. Le mari et son frère ont été arrêtés lundi. Ils auraient avoué avoir vendu le rein à un homme d'affaires, confirmant les soupçons de Rita Sarkar. Pourquoi un tel acte? D'après elle, sa belle-famille ne cesserait de la harceler depuis 2005 à propos de la dot qu'elle s'estime en droit de recevoir.

Il est interdit depuis plusieurs décennies par la loi indienne d'exiger une dot mais la pratique n'a pas disparu pour autant.