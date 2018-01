Inde: deux touristes payent pour passer un week-end en prison

Lors de leur séjour, les prisonniers ne sont cependant pas restés derrière les barreaux et ont participé aux activités des prisonniers, comme le jardinage ou le ménage. Des repas végétariens préparés par des prisonniers leur ont été servis. Depuis le lancement de l'expérience en juin 2016, 47 personnes y ont participé, et le directeur de la prison espère que la couverture médiatique attirera plus de touristes.

A leur arrivée, les deux touristes malaisiens étaient en tout cas enthousiastes. "Nous n'avons jamais été en prison jusque-là et nous ne savons pas ce que ça va donner", ont-ils déclaré, rapporte The Hindu. On ne peut que souhaiter que leur expérience s'arrêtera là.