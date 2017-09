Un étudiant se moque de Daesh sur Facebook, il est accusé d'islamophobie

En avril dernier, le président des Etats-Unis Donald Trump avait autorisé l’utilisation de la bombe GBU-43. Egalement appelée Mother of all bombs, elle est la plus puissante bombe non-nucléaire à disposition de l’armée américaine. Larguée au-dessus de la province de Nangarhar en Afghanistan, elle avait entièrement détruit un réseau de tunnels utilisé par les jihadistes de l’Etat Islamique.

L’utilisation de cette arme de destruction massive n’avait pas laissé insensible. Si de nombreuses voix s’étaient élevés contre la violence de cet acte, d’autres se sont réjouis de ce coup porté à l’organisation terroriste. C’est le cas de Robbie Travers, cet étudiant en droit à l’Université d’Edimbourg, âgé de 21 ans. Dans un message extrêmement corrosif publié sur le réseau social Facebook, le jeune homme avait expliqué "être ravi que ces barbares soient désormais un peu plus proches de leurs 72 vierges."