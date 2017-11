EN VIDEO - Il parcourt 510 km en 7 heures pour sauver la vie d'un bébé d'un mois

Prendre un avion ou un hélicoptère aurait été trop long et le bébé devait atteindre au plus vite Thiruvananthapuram. L'ambulancier a donc décidé de prendre la route. Avec l'aide de la police et l'association caritative Child Protection Team Kerala, l'ambulancier a été escorté jusqu'à sa destination.

L'ambulance a été géolocalisée et des riverains attendaient qu'elle passe pour l'encourager. Sur son trajet, le véhicule ne s'est arrêté qu'une fois: pour faire le plein.