Il meurt percuté par un train en essayant de sauver sa chienne

Scott Wulff, 61 ans, adorait sa chienne Astrid, une Staffordshire Bull Terrier. Dimanche 19 novembre, l'homme et son animal sont morts percutés par un train. Selon des témoins cités par People, Astrid, effrayée par le bruit du train, aurait échappé à son maître et se serait mise à courir sur les voies. Le train approchant, Scott Wulff a paniqué et a suivi sa chienne pour la sauver. En vain.

"J'ai entendu le train passer, puis le bruit de quelque chose en train de se briser", a déclaré Isaiah Boone, qui travaillait non loin de là. "Je suis donc sortie et et j'ai vu tout le monde agenouillé auprès du sol en train de pleurer". Selon elle, l'homme et sa chienne étaient très proches: "Peu importe l'argent qu'il lui restait, il nourrissait toujours son chien en premier".

"Où qu'il se rende, Astrid était là", a ajouté le fils de la victime interrogé par People. "Elle était sa meilleure amie."