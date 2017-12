"Idiot", "menteur", "incompétent": les américains n'épargnent pas Donald Trump

Un peu plus d'un an après l’élection de Donald Trump, il est temps de faire les premiers bilans.

Afin de comprendre où en était la côte de popularité du très sulfureux président, l’université de Quinnipiac dans le Connecticut a contacté 1.200 électeurs américains et leur a demandé de définir Donald Trump en un seul mot.

Et les réponses sont cinglantes. Sur le podium, des termes peu engageants utilisés à son encontre: "idiot", "menteur" et "incompétent". Ce n'est que plus loin dans le classement que l'on retrouve des qualificatifs plus positifs: "leader" et "fort" notamment.

Selon le directeur adjoint des sondages à Quinnipiac, repris par Libération, ces réactions négatives peuvent facilement s'expliquer: "Le président Donald Trump est connu pour proférer des insultes et il en subit la riposte. "Idiot" est juste l’une des nombreuses insultes que les électeurs américains lui envoient."