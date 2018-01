Carmen, Eleanor, Katrina: comment choisit-on le prénom des tempêtes?

Pendant deux ans, les ouragans sont baptisés selon l'alphabet phonétique. Et, à partir de 1953, il prennent des prénoms... exclusivement féminins. Motif invoqué: le caractère "imprédictible des ouragans", jugé comparable à celui de la gent féminine. Un postulat qui, on s'en doute, provoque la colère des associations féministes, qui vont se battre pour changer la donne. Ce n'est que 25 ans plus tard, le 12 mai 1978, qu'on décide enfin de mettre les prénoms masculins à contribution. À partir de 1979, on alterne ainsi prénoms féminins et masculins d'une année sur l'autre.

Par ailleurs, pour l'Atlantique Nord, six listes de prénoms annuelles sont établies par le Centre national des ouragans (NHC). Chaque liste compte 21 noms - un par lettre de l'alphabet, à l'exception de Q, U, X, Y et Z, qui offrent trop peu de choix. Ces patronymes, aux consonances anglaises, espagnoles et françaises, correspondant aux pays qui bordent l'océan, sont attribués dans l'ordre alphabétique. Ainsi, le premier ouragan de la saison aura un nom commençant par un "A", le huitième un prénom commençant par un "H" - comme Hermine en ce moment. Pour le cas où une année dépasserait le nombre de 21 ouragans, on fait ensuite appel à l'alphabet grec. En 2005, année record avec 27 cyclones, une fois parvenus au bout de la liste avec le prénom Wilma, les ouragans ont été nommés selon l'alphabet grec, d'Alpha à Zêta.

Des listes similaires sont établies pour les différents secteurs des océans Atlantique, Pacifique et indien.