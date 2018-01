Etats-Unis: une mère demande conseil à un bar gay après le coming out de son fils

"Je pense que vous devriez vous assurer qu'il sait que vous l'aimez et que vous acceptez la nouvelle", a répondu Kara Coley, avant de demander si tel était le cas. "Et bien, oui, si c'est ce qu'il veut", a répondu la mère. "Vous devriez vraiment lui faire savoir que vous l'aimez et que vous l'acceptez! Je pense que tout ira bien à partir de là!", a répondu la barmaid, avant que sa correspondante ne la remercie.

La publication a depuis été "aimée" plus de 1.200 fois et Kara Coley a reçu une pluie de compliments dans les commentaires. Des internautes eux-mêmes parents ont partagé leur propre expérience. "J'ai deux enfants homosexuels, je les aime et les accepte entièrement", a écrit Mimi Goodman. "Quand ma fille a fait son coming out, je lui ai dit que mon père et moi le savions déjà et que ça ne changeait rien pour moi", a ajouté Patricia Reynoso. Les mots les plus simples sont parfois les meilleurs.