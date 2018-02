Etats-Unis: elle parvient à identifier ses agresseurs avant de mourir

Les faits remontent à lundi dernier, explique Paris Match qui reprend le média américain East Bay Times. Ce jour-là, Lizette Cuesta, une jeune Californienne de 19 ans, est retrouvée par un couple au bord d'une route, violemment poignardée. Immédiatement transférée dans un hôpital, l'adolescente décède peu après mais les enquêteurs ont le temps s'entretenir avec elle avant son décès.

Là, Lizette a trouvé la force nécessaire pour identifier ses meurtriers. Quelques heures plus tôt, elle était montée dans un véhicule en compagnie d'un ami à elle, un certain Daniel, et de sa petite amie, Mélissa, respectivement âgés de 25 et 19 ans. Les deux suspects ont été interpellés et mis en détention, sans possibilité de remise en liberté sous caution. Les raisons de cette agression ne sont pas encore connues par la justice.

De leur côté, ses proches sont encore sous le choc: "C’était une personne très gentille, très humble et qui voulait toujours aider les autres. C’est horrible de savoir que quelqu’un est mort comme ça" a expliqué l'un de ses amis. "Elle s’est battue jusqu’à la fin pour que ceux qui lui ont fait ça payent. Alors nous devons honorer son courage en lui rendant justice."