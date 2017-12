Etats-Unis: une fillette demande une couverture au Père Noël, son école en reçoit plus de 900

"Ça m'a vraiment brisé le cœur" explique l’institutrice sur Facebook où elle a posté une photo de la lettre en question. "En tant que professeur, ça me fend le cœur d'entendre demander des choses que nous considérons parfois comme acquises", explique Ruth Espiricueta.

Peu de temps après cette publication, l’école a organisé une collecte de couvertures et en a déjà reçu plus de 900. Certaines d’entre elles ont même été envoyées d’Allemagne et de Nouvelle-Zélande.