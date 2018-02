Etats-Unis: un skieur porté disparu à New York se retrouve en Californie sans savoir comment

"Nous voulons aider Danny [son surnom] à se souvenir des six derniers jours de sa vie", a déclaré le major John Tibbitts de la police de l'Etat de New York, cité par Associated Press. Depuis sa disparition, jusqu'à 140 personnes ont cherché le Canadien dans la neige de Whiteface Mountain, en vain. Mercredi, il est rentré dans l'Etat de New York, où il sera interrogé par la police dans le but de comprendre ce qui lui est arrivé.

"Il veut le savoir autant que nous le voulons", a assuré le major Tibbitts.