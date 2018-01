Etats-Unis: un devoir sur les "bienfaits" de l'esclavage crée la polémique

"Je suis la seule à être choquée par ce devoir de mon fils de CM1?" demande Trameka Brown-Berry, cette mère afro-américaine d'un petit garçon de 9 ans scolarisé dans une école privée catholique du Wisconsin. Il faut dire que l'indignation est compréhensible. Dans le cadre d'un devoir, les élèves devaient donner trois arguments en faveur et en défaveur de... l'esclavage. "Faites des notes et écrivez des phrases complètes sur un papier séparé pour vous préparer à argumenter" complète la consigne.

Comme on peut le voir sur une photographie du document publiée sur Facebook par la mère de famille elle-même, l'enfant a répondu de la manière suivante à la question: "Je ne crois pas qu'il y ait de bons côtés de l'esclavage, c'est pour cela que je n'ai rien écrit."

Du côté du groupe scolaire, on tente bien une explication: "Le but du devoir n'était pas de demander aux élèves d'argumenter en faveur de l'esclavage, un concept qui est contraire à nos valeurs et nos convictions sur l'égalité des personnes de toutes races" mais bel et bien de préparer les élèves à un débat contradictoire, explique Slate qui reprend des informations du Huffington Post. Un argumentaire qui n'a semble-t-il pas suffi aux nombreux internautes scandalisés par cette consigne.

Une formation en "diversité culturelle" et "compétence culturelle" devrait malgré tout être proposée aux enseignants, afin qu'un tel incident ne se reproduise pas.