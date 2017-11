Etats-Unis: un coussin médical pour maintenir en vie un prisonnier... lors de son exécution

L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) de l'Ohio a dénoncé dans un communiqué la séance de "près de deux heures de torture" infligée au détenu, qui avait été transporté en fauteuil roulant jusqu'à la salle d'exécution. "Il s'agit de la cinquième exécution ratée en Ohio en quelques années, et c'est la deuxième fois que l'Etat n'arrive pas à aller jusqu'au terme d'une exécution. Ce n'est pas ça la justice et ce n'est pas humain", a commenté Mike Brickner, un responsable de l'organisation de défense des droits et libertés.

"Aujourd'hui l'Etat a tourné en spectacle la vie d'un homme", a-t-il poursuivi, en appelant l'Ohio à déclarer un moratoire sur la "pratique cruelle" des injections létales. M. Campbell était tellement diminué sur le plan de la santé qu'il avait été prévu un oreiller médical spécial, de forme biseautée, pour l'aider à respirer... le temps de l'injection létale.

Ses avocats avaient demandé, en vain, que son exécution soit suspendue vue sa condition. Leur client, avaient-ils plaidé, souffre d'une grave insuffisance pulmonaire et a besoin de quatre traitements d'assistance respiratoire quotidiens. Il est équipé d'une poche de colostomie, ne peut se déplacer sans déambulateur et a peut-être un cancer des poumons. Mais les autorités de l'Ohio ne considéraient pas cela comme rédhibitoire.

"L'état de santé et l'évolution médicale de M. Campbell sont évalués afin de prendre les mesures de protection nécessaires adaptées pour son exécution", avait expliqué mardi à l'AFP Mme Smith.Selon une chronologie transmise par l'administration pénitentiaire de l'Ohio, un examen pratiqué une heure avant l'exécution prévue avait permis de localiser sur les membres de M. Campbell des veines palpables et censées être assez solides pour la perfusion.