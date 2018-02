Etats-Unis: non, Angus le chien ne peut pas devenir gouverneur du Kansas

"Un chien ne peut pas devenir gouverneur", a déclaré la porte-parole Samantha Poetter, citée par CNN. "La loi et la constitution du Kansas précisent à plusieurs reprises qu'une personne doit être gouverneur." Selon Terran Woolley, le maître d'Angus, qui a répondu à Reuters, celui-ci est à la fois "un peu déçu et un peu soulagé car il n'a plus à se rendre à tous ces débats inutiles"